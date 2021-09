Eto’o busca comandar la Federación Camerunesa de Fútbol

Samuel Eto’o es una leyenda del fútbol mundial. Su exitosa carrera junto al Barcelona, Inter y Chelsea lo convierten en una de las grandes figuras en la historia del deporte. Hoy, a dos años de su retiro, el exdelantero quiere dar el salto y ser presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.

El exBarcelona compartió un comunicado a través de sus redes sociales anunciando su postulación. “Me siento honrado y feliz de anunciar mi candidatura a la presidencia de la Federación de Fútbol de Camerún”, publicó el camerunés.

Sobre sus motivaciones para querer hacerse con la presidencia de la confederación, aclaró que “hace tres años apoyé un proyecto que parecía prometedor para el futuro de nuestro fútbol. Haciendo balance de sus logros, no me arrepiento, aunque las expectativas no se han cumplido”.

Eto’o fue escogido mejor futbolista africano en cuatro oportunidades (2003, 2004, 2005 y 2010). Además, ostenta el logro de ser el jugador con más títulos en la historia del continente.

El ex atacante busca ser presidente de la Federación de Camerún previo a la Copa de África de Naciones, de la que el país será sede.