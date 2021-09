El arquero más polémico del año suma adeptos entre jugadores de la Premier

Emiliano Dibu Martínez es el arquero sensación de la Premier League. El argentino, luego de su actuación con las selección trasandina en la tanda de penales ante Colombia, vuelve a llamar la atención en un lanzamiento de los doce pasos, donde su actitud causó diversos comentarios.

El hecho ocurrió durante este sábado en el partido entre el Manchester United y el Aston Villa. El cuadro villano iba ganando por la cuenta mínima, cuando el árbitro otorgó un penal, en el minuto 93, contra el equipo del argentino. Aquí fue nuevamente protagonista Dibu, quien en la previa del penal comenzó a provocar a la estrella de los Diablos Rojos, Cristiano Ronaldo: “¡Cristiano, ey, patealo vos! Cristiano, patea tú”.

Esta actitud del argentino, que terminó por distraer a Bruno Fernandes, que mandó el penal a las nubes, causó diversas reacciones. Por ejemplo, al entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, no le gustó para nada lo hecho por el trasandino: “La manera en la que se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así”, y luego agregó: “No quiero hablar de eso, pero no estuvo bien lo que hicieron. Creo que deberían haberle sacado amarilla a alguien, pero al final consiguieron lo que querían”.

Sin embargo, también tuvo reacciones positivas en el mundo del fútbol. Uno de ellos fue su ex compañero y actual jugador del Manchester City, Jack Grealish. El volante comentó la publicación de Dibu Martínez tras el partido, donde posteó: “Emi, chico divertido, bien hecho hermano”. El portero había posteado en su Instagram: “Actuación increíble todos hoy. 3 puntos, arquero en cero, trabajo hecho”.

Por otro lado, sus compatriotas también reaccionaron, pero estos se refirieron al baile que dedico a los hinchas del United el trasandino tras el fallo de Bruno Fernandes. Uno de ellos fue su compañero en los villanos, Emiliano Buendía, quien comentó: “Hacé lo que quieras”, junto con un emoticón bailando. A esto, se suma la reacción de Marcos Acuña, quien le escribió: “Vos estás loco”.

Finalmente, llegó la reacción del ex delantero y ahora comentarista de la televisión inglesa, Peter Crouch, quien destacó la actitud del argentino: “‘¿Vieron el video de Emi Martínez diciéndole a Cristiano Ronaldo que ejecutara el penal? Si no lo hicieron, háganlo. Es un maravilloso momento de destreza en el juego. Martínez, básicamente, se metió en la cabeza de Bruno Fernandes. Es muy inteligente. Con su actitud le dio a entender que no era lo suficientemente bueno para asumir esa responsabilidad”, afirmó.