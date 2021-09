Koeman y las críticas a su desempeño: “Hay que exigirle también a los jugadores”

El Barcelona sigue en caída libre. Los catalanes cayeron por 3 a 0 ante el Benfica en Champions League y todos los dardos apuntan al entrenador neerlandés Ronald Koeman. Es por eso que en conferencia de prensa, el entrenador culé salió a defenderse y entregó una particular respuesta.

“Todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça. No voy a discutir el nivel de este equipo. No se puede opinar de un equipo que no tiene que ver con lo que era en los últimos años”, comenzó diciendo Koeman.

Además, agregó que “estamos en un momento en el que hemos cambiado muchas cosas y nos faltan algunos efectivos. Estoy cansado de repetir siempre lo mismo. Hemos perdido a los jugadores que marcaban las diferencias. Para mí es más claro que el agua. Esta es la realidad”.

Por otro lado, asumió su responsabilidad ante el mal momento: “Al final, el culpable es el entrenador. Durante muchas fases del partido, el planteamiento salió bien. Creo que el equipo ha jugado bien hasta el 2-0, la diferencia es que nosotros no marcamos. Hemos tenido cuatro oportunidades muy claras y así cambias un partido. Ellos de las pocas que han tenido han marcado”.

Aunque también lanzó: “Estoy cansado de repetir siempre lo mismo. No digo que yo no soy el culpable, pero que hay que exigirle también a los jugadores. Me siento respaldado por los jugadores, por su actitud. Por el club no lo sé. No podemos comparar este Barça con el de hace unos años. Para mí es claro como el agua”.

Finalmente, se refirió sobre su futuro, donde contó: “No puedo decir nada de mi futuro. No sé qué piensa el club, no está en mis manos, y por eso no quiero contestar nada. Ya veremos. Acepto el mundo en el que vivimos los entrenadores”.