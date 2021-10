Efecto Castrilli: Eduardo Gamboa deja sorpresivamente el arbitraje

El partido entre Colo Colo y Ñublense fue el último dirigido por Eduardo Gamboa. El juez, miembro de una familia ligada al arbitraje, decidió abandonar el referato.

Según información de La Tercera, Gamboa decidió dar un paso al costado debido a las diferencias que tiene con el argentino Javier Castrilli, nuevo presidente de la Comisión de Árbitros.

Pese a sus 45 años, Gamboa no tenía pensado dejar el primer nivel de la profesión. Según agrega el matutino, el referee no planeaba renunciar debido a su cercanía con Jorge Osorio, ex mandamás del comité arbitral.

Sin embargo, el arribo de Castrilli, quien quiere renovar en nombres y estilo el arbitraje chileno, apresuró la decisión de Gamboa. Pese a lo esperado, el juez no anunció su retiro, el cual debería oficializar en las próximas horas.