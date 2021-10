Vuelven las dudas a París: el PSG cae en su visita al Rennes

Se le acabó la suerte en la Ligue 1 al PSG. El cuadro parisino no pudo con la efectividad del Rennes y terminó perdiendo por 2 a 0, consumando así su primera derrota en la liga.

El desequilibrio en el PSG es evidente. Un equipo totalmente determinante en la ofensiva, pero muy débil atrás. Y no es porque no tenga los nombres, sino que aún no logra combinarlos de buena forma para llegar a hacer el equipo perfecto, o casi. Mientras que al frente un equipo sorpresivo, con jugadores rápidos, que lograron tener contra las cuerdas a un equipo parisino en los primeros 20 minutos. Sin embargo, un movimiento de Pochettino, con los mismos intérpretes logró neutralizarlos, de hecho, Messi tuvo un travesaño, luego de un perfecto tiro libre. Pero esto no fue por mucho, puesto que al final de la primera parte, Gaetan Laborde (45′) definió con pierna derecha un centro muy preciso de Sulemana, una de las figuras del partido.

El gol psicológico en el final del primer tiempo se reafirmó al inicio del segundo. Unos movimientos rápidos de los rojinegros desde el saque del medio, generó el segundo gol y definitivo para el Rennes. El autor fue Flavien Tait (46′), quien entró por el centro del área y remató de primera el centro de Laborde. Tras esta anotación, el PSG tuvo algunas posibilidades, pero ni la suerte ni el VAR le permitieron a los parisinos celebrar.

De esta forma, se consuma la primera derrota del PSG en la Ligue 1, la cual pudo haber llegado antes, pero la fortuna y los destellos de sus estrellas alargaron hasta la jornada nueve la derrota.

El PSG, con esta derrota, se mantiene en el liderato con 24 unidades, aunque el Lens logró estrechar a seis puntos la diferencia. Ahora, el equipo de Messi y compañía tendrá hasta el 15 de octubre, cuando reciba al Angers, para replantearse algunas cosas y mejorar el nivel entregado. Día en el que además se espera el regreso de Sergio Ramos, que uno presume le dará otro semblante a un equipo que sigue dejando dudas, pese a sus estrellas.