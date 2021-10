Misterio Haaland: polémica entre Noruega y Borussia Dortmund por enigmática lesión del goleador

La lesión de Erling Haaland generó polémica entre el Borussia Dortmund y la Federación de Noruega. Desde el club, actualizaron lo que ha vivido el delantero durante las últimos días. En la selección, en tanto, lamentan la ausencia del goleador para la jornada de las Clasificatorias rumbo a Qatar e insinúan que el cuadro alemán es culpable de lo que ocurre con el ariete.

Haaland lleva tres partidos sin siquiera ir al banco de suplentes. Su último compromiso fue el 19 de septiembre ante Unión Berlín, donde convirtió un doblete. Marco Rose, director técnico del Borussia Dortmund se refirió a la situación médica del atacante.

“Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Me dijo oportunamente: ‘entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”, aclaró el estratega.

“Creo que sería inteligente si todos dejáramos de especular. Entiendo a la Federación Noruega. Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona”, complementó.

“Tenemos que ponerlo sano para el Borussia Dortmund, pero también para la selección de Noruega. Tuvimos dos partidos sin él ahora y por el momento, las cosas tampoco pintan bien para Noruega. Esto también es lo que dice Erling, y deberíamos liberarnos de la presión y no preguntar sobre su estado todos los días. Deberíamos dejar que se recupere”, concluyó.

Haaland ya fue descartado por Noruega para los próximos duelos de las Clasificatorias ante Turquía y Montenegro. Así lo confirmó el propio goleador a través de sus redes sociales. “Hola gente, una pena no poder estar preparado para los partidos con la selección. Tenía muchas ganas. En todo caso, buena suerte a Noruega”, dijo en su cuenta de Twitter.

La Federación, en tanto, señaló que “la lesión parecía poder reducirse, pero la evolución fue muy lenta desafortunadamente”. Además, indicaron que “hay también riesgo de complicaciones si regresa demasiado rápido”.