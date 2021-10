El lamento de Joan Laporta: “Tuve la esperanza de que Messi jugara gratis”

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió a la repentina salida de Lionel Messi y su arribo al Paris Saint-Germain. Tal como lo ha dicho en varias ocasiones, aseguró que dejaron partir al argentino para no poner en riesgo la economía del club.

En conversación con el programa El Món de RAC1, aseguró que “en ningún momento pienso en dar marcha atrás. Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo a la institución”.

“Tuve la esperanza de que a última hora Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que La Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel”, agregó.

“Lo pensé porque lo conozco. Subió conmigo al primer equipo, ayudé mucho a su familia. Él sabía que cuando recuperaríamos la economía se le correspondería”, añadió.

Por último, Laporta respaldó al técnico del Barcelona, pese a los resultados que ha conseguido durante la temporada. “Nuestro entrenador es Koeman. Estamos con él hasta el final. Estamos orgullosos de tenerlo como técnico. Tenemos que darle este margen de confianza para cambiar la situación deportiva. Acabamos de comenzar”, cerró.