Klopp con todo: el alemán critica la llegada del grupo inversor saudí al Newcastle

La compra del Newcastle por el grupo inversor saudí, Public Investment Fund (PIF), comienza a generar opiniones divididas. Esta vez, el que dio su opinión fue el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, quien se mostró en contra de esta venta.

“No quiero hablar demasiado de ello, pero no puede haber dos opiniones sobre las preocupaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita. No hay cuestión sobre esto. ¿Por qué se ha permitido, pese a todas las dudas? No te lo puedo decir. Debería explicarlo otra gente”, comenzó diciendo en conferencia de prensa sobre el impacto político y social de la llegada de los saudís a las Urracas.

Recordemos que quien está detrás del PIF es Mohammad bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita y quien se le relaciona con el asesinato de un periodista Jamal Khashoggi. Además, el gobierno de su padre ha sido acusado de diversas transgresiones a los Derechos Humanos. Por lo mismo, Amnistía Internacional solicitó reunirse con la Premier por permitir esta venta.

Por otro lado, Klopp se refirió al impacto futbolístico que tendrá la llegada de los árabes al Newcastle. “Si hablamos solo sobre fútbol, al largo plazo van a ser una superpotencia. Es el tercer club que conozco que pertenece a un país y a una de las familias más ricas del mundo. Esto les abre muchísimas posibilidades. Con la Superliga, todo el mundo se puso en contra. Esto es básicamente como la Superliga, pero solo para un club”, explicó.

“El Newcastle se ha garantizado un papel dominante en el mundo para los próximos 20 o 30 años”, agregó el DT del Liverpool.

Es que tras la compra del Newcastle por parte del PIF deja al cuadro del Nordeste de Inglaterra como el club más millonario del mundo. Y no es para menos, puesto que se habla de que la fortuna que tiene Salmán es once veces mayor a la del dueño del Manchester City.