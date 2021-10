El polémico código de vestimenta impuesto por el gobierno saudí a la Fórmula 1

Entre el 3 y 5 de diciembre la Fórmula 1 llegará a Arabia Saudita. Será la primera vez que la competencia recae en suelos asiáticos, por lo que existe una gran expectación. Aunque ya se generó un episodio polémico. Y es que desde le país saudí enviaron un código de vestimenta y comportamiento a los responsables de la F1.

En el documento se explicitan una serie de restricciones que tendrán que cumplir todas las delegaciones que participen en el evento. Transformándose así, en la primera vez que la competencia tendrá que seguir las costumbres dentro del paddock. Algo similar a lo que sucedió en el Rally Dakar de 2020, que también aterrizó en el país asiático. Las instrucciones desplegadas dentro del documento son para cumplir especialmente en el espacio público, sobre todo las mujeres, que son quienes cuentan con más limitaciones.

Por ejemplo, con respecto a los hombres, en el código se solicita a los participantes usar pantalones largos y camisas mangas largas. Por otro lado, se les prohíbe el uso de camisetas manga corta ni con tirantes, al igual que no se les permite el uso de pantalones rotos que dejen al desnudo la rodilla y los pantalones cortos, aunque con una excepción: este tipo de pantalones se podrá usar dentro del circuito o en los traslados al hotel, siempre y cuando, sean parte del uniforme oficial del equipo.

Por otro lado, las mujeres son las que más restricciones tienen. En el escrito se específica que solo está permitido el uso de pantalones largos y camisetas largas, al igual que los hombres. Pero se les limita la utilización de faldas y pantalones con el corte sobre la rodilla, vestidos, bikinis y pantalones rotos. Además no se les permite el uso de poleras transparentes ni maquillaje demasiado marcado.

Asimismo, recomiendan que el cuello no sea escotados y que dentro de lo posible se mantengan siempre con chaquetas o gabardinas, obviando las altas temperaturas, las cuales oscilan entre los 26 y 31 grados. Y, en cuento al comportamiento, a las mujeres se les prohíbe tener gestos de afecto excesivo en público, además de la utilización de palabras inadecuadas.

Desde la F1 no ha existido ningún pronunciamiento oficial por las medidas restrictivas, mientras que desde Arabia informan que estás solicitudes no son especiales para la competencia, sino que lo hacen con todo quienes ingresan al país.

En tanto, uno de los primeros que habló sobre esta situación fue Guillaume Capietto, director de Prema, quien usó sus redes sociales para expresar su descontento con la petición: “Hoy hemos recibido el código de vestimenta para Yeda. Como hombre entiendo que no puedo llevar pantalones cortos, por lo que me voy a comprar algunas faldas, que únicamente están prohibidas para las mujeres. La Fórmula 1 sigue adentrada en países polémicos, a los que intentan hacer evolucionar. Por una parte es cierto, pues las mujeres no tienen que usar nicabs”, declaró el italiano.

Today we received the "dress code" for Jeddah grand prix…

if I understand well as a man I cannot wear short pants, so I will buy some kilts as not allowed only for women 😅

like we say in French ”mieux vaut en rire…” pic.twitter.com/osKp4yCWcX

— Guillaume Capietto (@gcapietto) October 17, 2021