La historia detrás del impactante hecho que suspendió el Newcastle-Tottenham por unos minutos

Este fin de semana se vivió un traumático hecho en el partido entre el Newcastle y Tottenham, que afortunadamente tuvo final feliz. Y es que al minuto 39 del partido Sergio Reguilón alertó de un llamativo suceso en las tribunas: un aficionado estaba sufriendo un infarto. Ante esto, el árbitro suspendió el partido para que fuera auxiliado por los cuerpos médicos de ambos clubes. ¿Pero qué pasó realmente en ese momento?

Efectivamente un aficionado de las Urracas estaba sufriendo un paro cardiaco, lo cual generó la preocupación de toda la tribuna. Pero la sorprendente reacción de uno en particular fue clave en salvarle la vida al hincha. Se trata de Tom Prichard, otro simpatizante del Newcastle, pero que además es médico.

Prichard se transformó en héroe durante esa jornada, puesto que tras recorrer las 30 filas que lo separaban del preocupante hecho, se involucró y le practicó las técnicas del RCP para resucitarlo. Una acción clave para que después, con la compañía de los médicos de los clubes, estabilizaran a la víctima y luego lo trasladaran al hospital.

Tras cumplir este rol, Prichard fue ovacionado en su regreso al asiento, donde todo el estadio lo aplaudió y gritó repetidas veces: ¡Héroe, héroe, héroe!

Sobre su reacción, el hincha salvador comentó en BBC Breakfast que este suceso “es algo que ves en el trabajo con bastante frecuencia, pero en realidad no lo había tenido antes fuera del hospital”.

“Había un caballero anciano tendido en los asientos con un paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar en curso. Afortunadamente, los St. Johns fueron bastante rápidos, se pusieron las almohadillas rápidamente y se encargaron de la reanimación cardiopulmonar”, agregó.

Por otro lado, comentó el cómo vivió esos momentos de reanimación. “No tenía idea de lo que estaba pasando detrás de mí. Simplemente me puse a toda marcha y me concentré en el asunto que tenía entre manos. Cuando volví a mi asiento, no tenía idea de que el partido se había detenido. Solo me concentré en lo que estaba sucediendo”, indicó.

Además, tras el partido se comenzó a viralizar un video donde los aficionados vitoreaban Prichard. Ante esto, el protagonista señaló que “yo diría que cuando caminaba de regreso a mi asiento, 10,000 fanáticos de Gallowgate me cantaban héroe, ese fue uno de los mejores momentos de mi vida“.

One of our very own Dr Prichard, north tees A&E reg saving a life at the Newcastle game today ♥️ @NTeesHpoolNHSFT pic.twitter.com/EfDQKiWmTV — Emma J Francis (@Jayne88475330) October 17, 2021

Asimismo, resaltó que la asistencia médica no la hizo solo, ya que uno de sus amigos, que lo acompañaba, aportó en la reanimación. ”Otro amigo, Matty, que se sienta a mi lado también se acercó y le dimos una descarga al tipo a través del desfibrilador. También fue muy afortunado, ya que llegó muy rápido un médico de cuidados intensivos, llegó un cardiólogo y pudimos traerlo de regreso”, destacó.

Finalmente, habló sobre la importancia de aprender a ejecutar un RCP e incentivó a todo el mundo a practicarlo: ”Quiero enfatizar la importancia de la RCP temprana, las compresiones torácicas tempranas, la desfibrilación temprana, es lo que salvó la vida de este hombre. Entonces, si alguien en el público volviera a ver que esto sucediera, las compresiones torácicas, la reanimación cardiopulmonar es lo que debe hacer, y tratar de llevar un desfibrilador lo antes posible”.