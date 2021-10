Impacto en Inglaterra: duelo entre Newcastle y Tottenham fue suspendido por emergencia cardiaca de un hincha

Una impactante situación se produjo en el partido entre el Newcastle y el Tottenham por la jornada 8 de la Premier League. Y es que Sergio Reguilón, jugador del los Spurs, suspendió el partido para indicarle al árbitro un inconveniente en la tribuna del St James Park. Al parecer un hincha presentó una emergencia cardiaca.

La preocupación fue tal que los cuerpos médicos de los equipos se dirigieron raudos al sector de la tribuna con desfibriladores para atender la emergencia médica.

Ante esta situación se decidió suspender el partido al minuto 39 de la primera parte. Sin embargo, largos minutos después, el árbitro reanudó el juego en el estadio del Newcastle, donde las Urracas caen, parcialmente, por 3 a 1.

The match has been paused due to a medical issue in the crowd. #NEWTOT

Tras la reanudación, el Tottenham informó en sus redes sociales que el aficionado afectado por la emergencia cardiaca fue estabilizado y está siendo trasladado al hospital más cercano.

The fan in need of urgent medical assistance has been stabilised and is being taken to hospital.

Our thoughts are with them and all those affected. 💙 https://t.co/vPREcjxYFI

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 17, 2021