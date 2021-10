Lukaku, el verdadero políglota del fútbol: ariete del Chelsea habla ocho idiomas

Romelu Lukaku la rompe en la cancha y fuera de ella. Esta vez el delantero del Chelsea sorprendió a todo el mundo por la capacidad de hablar ocho idiomas diferentes: francés, alemán, inglés, español, portugués, neerlandés, italiano y flamenco.

Así lo demostró la UEFA, que ahora, como material para la prensa entrega la lista de los jugadores con los idiomas que hablan para que los periodistas sepan a quién entrevistar. En ese listado, obviamente, aparece Lukaku, que juega en los Blues, y maneja ocho idiomas. La sorpresa fue tal que ni los encargados de prensa se esperaron este talento, ya que no les alcanzó la cantidad de idiomas en la casilla de presentación.

Y es que sin duda un factor fundamental es el país donde procede Lukaku: Bélgica, ya que ahí existen tres idiomas oficiales: el alemán, el francés y el neerlandés. Además, como otro factor clave son los diferentes equipos que ha representado, los cuales aportan en la cantidad de idiomas que habla, como el Inter de Milán, para el italiano, y su paso por la Premier, para el manejo del inglés.

Otro de los jugadores que sorprende en el Chelsea por su gran capacidad de hablar idiomas es Mateo Kovačić, quien se luce manejando cinco idiomas: croata, inglés, español, italiano y alemán.

UEFA sends through a list of languages that each player speaks so media from around the world know who they can interview.

Lukaku speaks so many languages that they can't even fit it in the box. pic.twitter.com/oT4kBSWSjT

— Nick Stoll (@NickStoll) October 19, 2021