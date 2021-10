El lamento de CR7 tras caer ante el Liverpool: “Se merecen algo mejor que esto”

Cristiano Ronaldo no pudo en su primer clásico tras su retorno al Manchester United y cayó por 0 a 5 ante el Liverpool. La superioridad de los dirigidos de Júrgen Klopp sobre los Diablos Rojos fue tal, que una gran cantidad de hinchas locales abandonó el estadio cuando faltaban cuarenta minutos para el final del partido.

CR7 se mostró autocrítico por el resultado y lamentó la derrota. “A veces el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar”, publicó en sus redes sociales.

“Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!”, sentenció.

La caída ante el Liverpool caló hondo en Manchester. Esto, porque la sufrida este domingo es la derrota más abultada del United en el clásico jugando en Old Trafford. Partido duro para Cristiano Ronaldo que deberá esperar para festejar con la camiseta de los Diablos Rojos.