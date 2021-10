Thierry Henry y el presente de Messi en el PSG: “Lo paso mal al verle”

Lionel Messi aún es un misterio en el Paris Saint-Germaint. El argentino ha tenido partidos correctos y otros donde simplemente no ha aparecido. Estos últimos se dan mayoritariamente en la Ligue 1, donde en cuatro partidos no ha entregado asistencias ni ha anotado goles, además de no gravitar. De hecho, es tal el bajo nivel de uno de los mejores del mundo que tiene preocupado a Thierry Henry.

“Triste no, pero le veo aislado, con poca participación. Yo le prefiero en el centro antes que en la banda, donde tiene menos influencia con la pelota”, lanzó el ahora comentarista en Amazon Prime.

“Yo lo paso mal al verle. Creo que puede darle más ritmo al juego si lo hace por el centro. Hay que encontrar una solución para que se entienda con Neymar y Mbappé”, agregó el ex Barcelona.

Y es que el partido del Messi ante el Olympique de Marsella fue la gota que se acumula en un vaso que podría rebalsarse. El trasandino no logró hacer gala de su fútbol ante el Marsella. De hecho, L’Équipe le colocó una nota 4 por su desempeño. Además, tuvo la constante presión de los hinchas rivales, quienes en medio en la previa del aprtido lanzaron billetes con la cara de la estrella del PSG llorando tras su salida del Barça y la leyenda: “Menos que un club, mercenarios. La pasión no se compra”.