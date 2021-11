Gamadiel García y amenazas contra Aránguiz: “Es lamentable que la U no se haya referido al caso”

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), Gamadiel García, abordó la situación de Pablo Aránguiz, quien fue amenazado de muerte luego de la derrota de Universidad de Chile ante Curicó Unido.

En conversación exclusiva con Deportes en Agricultura, el timonel del sindicato, aseguró que “es una situación sumamente grave, la cual abordamos inmediatamente una vez finalizado el partido en Rancagua. Enviamos todos nuestro apoyo a través del capitán. Por un tema de seguridad Pablo no está contestando su teléfono ni sus redes sociales. Me imagino que esa es una de las situaciones que está viendo fiscalía”.

García, además, entregó su apoyo a Aránguiz. “Como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, las puertas del sindicato están abiertas para cualquier acción legal que el jugador estime conveniente. También para cualquier tema sicológico que el jugador requiera. No solo para él, sino que para su familia. Estos temas son bastante complejos y deben abordarse por profesionales”, indicó.

Por otra parte, el presidente del Sifup criticó el actuar del club, puesto que aún no se refieren a la grave situación por la que atraviesa el jugador. “Hasta el día de hoy, lamentablemente Universidad de Chile no se ha referido al caso. Es sumamente lamentable que no se sepa quiénes son los dueños de la U, que no se sepa quién será el interlocutor válido con la prensa, quién contestará a este tipo de situaciones”, afirmó.

Por último, insistió en que este tipo de conductas no se puede repetir en el fútbol chileno. “También hay que saber qué sanciones aplicará la ANFP con respecto a estas situaciones graves. Esto no puede repetirse. Estamos en una etapa bastante difícil y decisiva del torneo, y no queremos que esto se agrave”, sentenció.