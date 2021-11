Simeone le envía un recado a Klopp: “La falsedad no me gusta”

Este miércoles el Liverpool recibirá al Atlético de Madrid por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El último encuentro entre ambos equipos terminó con polémica. Los Reds se impusieron por 3 a 2 y los entrenadores de ambos equipos protagonizaron un particular momento.

Esto, porque tras el partido, Diego Simeone no se despidió de Jürgen Klopp, algo que molestó al técnico alemán. Sin embargo, la polémica está lejos de terminar. Esto, porque el estratega le envió un recado al DT del Liverpool.

“Entiendo que en Inglaterra se usa a modo de caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta”, afirmó Simeone en conferencia de prensa.

Pero no se quedó ahí. Y es que, los dichos de Klopp indicando que “no le gusta como juega el Atlético” no le gustaron al argentino. Por ello, respondió en su estilo. “No suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios. Hay códigos y los entrenadores debemos respetar esa situación”, sentenció el técnico.

Liverpool y Atlético de Madrid se verán las caras este miércoles a las 17:00 horas.