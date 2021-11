¿Estará en las Clasificatorias? La decisión del PSG sobre la convocatoria de Messi

La condición médica de Lionel Messi preocupa al París Saint-Germain. La lesión en su rodilla ha sido un problema para el PSG, que no pudo contar con el argentino el pasado miércoles en el empate 2 a 2 ante el Leipzig por la Champions.

Pese a sus molestias físicas, Messi fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de las Clasificatorias sudamericanas, algo que no gustó en la capital parisina. Así, al menos, lo evidenció Leonardo, directivo del club. “Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha estado más en su país que en París. En el último parón internacional disputó tres partidos. Viaja, vuelve, viaja, vuelve y ahora tiene problemas musculares”, dijo hace algunos días el dirigente.

Pese a ello, el París Saint-Germain no tiene inconvenientes con que Messi viaje a Sudamérica para las Eliminatorias. Aunque esperan que el atacante no sea utilizado por Scaloni salvo que esté completamente seguro de que la condición física del ex Barcelona sea la adecuada.

En el PSG confían que los médicos de Argentina no forzarán a su principal figura y que jugará solo si se encuentra bien. Sin embargo, habrá que esperar hasta el próximo viernes 12 de noviembre para saber si Messi verá minutos junto a su selección.