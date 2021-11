Pudo terminar mal: Evra revela cruce en la calle con Luis Suárez luego del famoso episodio racista

El 11 de octubre de 2011 se vivió un lamentable hecho en Anfield Road. En el clásico entre Liverpool y Manchester United, Luis Suárez y Patrice Evra se enfrascaron en un fuerte diálogo. En medio de la discusión, el uruguayo insultó al francés y en varias ocasiones lo trató de “negro”.

Diez años más tarde de estos insultos racistas, Evra reveló un cruce que tuvo con Luis Suárez en la calle, solo días después del recordado episodio. El francés reconoció que debió contenerse para no agredir al ahora atacante del Atlético de Madrid.

“Un día estaba caminando en Deansgate, por Manchester, y mi hermano dijo: ‘Oh, es Luis Suárez el de allá’. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: ‘Eso es, este es el momento’. Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa y le di la espalda. Yo estaba como ‘si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia’”, reconoció Evra.

Con el pasar de los años, el ex seleccionado francés dijo haber tomado la decisión correcta. “No me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. Ese día no hice nada”, afirmó.

Por último, Evra aseguró que no puede tratar de racista al delantero colchonero por lo ocurrido hace diez años en el clásico de Inglaterra. “Nadie nace racista. No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así”, sentenció.