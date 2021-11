Ronnie Fernández dispara contra la dirigencia de Wanderers: “Nos tiraron la micro por el Barranco”

El tiempo de Santiago Wanderers en la Primera División está contado. Los Caturros pueden hacer poco y nada para aspirar a la zona de promoción, ya que deberían ganar todos sus partidos y conseguir una abultada diferencia de gol, además de esperar otros resultados, por lo que desde la dirigencia ya dan por asumido el descenso al torneo del Ascenso.

De hecho, durante el lunes informaron el despido de Emiliano Astorga y la contratación de Moisés Villarroel en la banca Caturra para enfrentar la “Operación Retorno”, como señalaron. Sin embargo, horas más tardes desistieron de Villarroel y anunciaron finalmente a Jorge Garcés como su nuevo DT.

Además, a través de un comunicado publicado este martes, la dirigencia informó que serán los jugadores de la cantera los que representen a los wanderinos en los últimos partidos, desistiendo de los referentes y jugadores mayores y referentes, lo que generó la reacción de uno de ellos a través de las redes sociales.

Hablamos de Ronnie Fernández, delantero wanderino que regresó a Valparaíso para intentar rescatar a los Caturros del terror de la B. El atacante ocupó su cuenta de Instagram para responder a la decisión de Reinaldo Sánchez, de ocupar solo jugadores jóvenes.

“Nosotros como jugadores del plantel Santiago Wanderers 2021, queremos declarar que nuestras intención ha sido y será terminar este año de la mejor manera en lo deportivo y profesional. Independiente de los resultados creemos que por respeto a la institución, nuestras familias, compañeros de profesión y a nuestra hinchada, debemos defender los colores con lo mejor y con todo lo que tengamos”, señaló el delantero.

“La gerencia del club ha decidido y nos a comunicado el interés de competir con jugadores que tengan vigencia de contrato el próximo año situación que no compartimos, por lo anterior expuesto en relación al respeto a los colores y nuestros compañeros de profesión. Sin otro particular esperamos nuestras palabras sean claras no se mal interpretadas y sean aclaratorias. Nos tiraron la micro por el Barranco”.

Santiago Wanderers jugará una nueva fecha del torneo nacional durante este martes, cuando visite a Curicó Unido por la jornada número 31 del campeona. Un partido que tendrá las miradas de todo los hinchas de la U, ya que de perder Wanderers, la U cae a puestos de promoción.