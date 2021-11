[Video] Kike Acuña y su complicado paso por la U: “Me puteaban en los entrenamientos y en el estadio”

Jorge Kike Acuña compartió junto a Fanáticos de la Previa y relató su duro paso por Universidad de Chile. El ex seleccionado nacional reveló su complicado paso por la U. “Yo, hincha de Católica, tenía tatuajes de Católica… Se me hizo muy difícil. Iba mucha gente a ver los entrenamientos. Me puteaban en los entrenamientos, luego me puteaban en el estadio”, confesó.

