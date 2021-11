[Video] ¡Se dijeron de todo! El cruce entre Ruggeri y La Volpe que sacó chispas

Oscar Ruggeri y Ricardo La Volpe protagonizaron un duro cruce. Los ex campeones del mundo estuvieron presentes en ESPN F90 y tuvieron más de un encontronazo.

El primero de ellos fue cuando La Volpe mencionó a Diego Maradona. “Con Bilardo a ustedes no los dejaban salir, pero Maradona salía todos los días. Nunca lo vio este o no lo sabe…”, disparó el ex portero, colocándose la mascarilla en los ojos.

La respuesta de Ruggeri no tardó en llegar. “Diego dijo este es mi Mundial, no quiero entrevistas, no quiero nada. Se ve que tienes todo claro. Esto que dices es no tener códigos. Tú no tienes códigos. Me extraña de ti porque tienes como 70 años”, arremetió el ex defensor.

Revisa la discusión completa a continuación: