Sebastián Ubilla dispara contra la dirigencia de Wanderers: “Están acostumbrados a armar el equipo”

Santiago Wanderers asumió hace un tiempo que jugará en la Primera B. Sin embargo, la crisis que sufre el club continúa. Esto tras la decisión del presidente del club de jugar los últimos tres partidos del torneo con juveniles y prescindir de los jugadores de más experiencia. Hecho que generó la salida de entrenadores y la molestia de los futbolistas.

Uno de los jugadores que sufrió con este veto fue Sebastián Ubilla. El ex Universidad de Chile fue excluido de los próximos partidos porque solo le faltaba un duelo para cumplir con la cláusula del contrato que le permitía la renovación automática. Sin embargo, desde la dirigencia del club no querían que se diera esta situación. Además, otro de los afectados fueron Mauricio Viana y Ronnie Fernández.

Ubilla, en conversación con Zona Verde, reveló detalles de su situación con el cuadro caturro. “Tuve una reunión con Andrés Sánchez y Rafael González y con todo el cuerpo técnico de Moisés Villarroel, donde me dijeron en la cara que no iba a poder jugar más, por el tema de contrato, que supuestamente había un motín en el equipo”.

“Andrés Sánchez me dijo que no iba a jugar por un tema de mi contrato, ya que si jugaba un partido más se renovaba mi contrato. Ahí me sacan del equipo y la verdad es que me sentí bastante deprimido. Después cuando sacaron el comunicado, a nosotros nos dejan fuera y pusieron a los juveniles”, añadió el atacante.

Asimismo, comentó que se sentía “totalmente discriminado y apenado por no poder jugar en esta hermosa institución. Da pena que traten a un canterano y todo el plantel así”.

Además, el Conejo se refirió a otra situación que vivió con los wanderinos. “Después del partido contra Everton, le piden a Emiliano que me saquen por el tema de los minutos, pero él no aceptó. Ellos solo pensaron en no ponerme y no poner al equipo que correspondí”, sostuvo.

“Emiliano me bancó, me llamó, me contó la situación y me siguió poniendo en el equipo. Lo despidieron por lo mismo. En esta familia están acostumbrados a hacer el equipo y Moisés también renunció por eso. Son técnicos que tienen códigos“, cerró Ubilla.

De esta forma se suma otro antecedente de la crisis que vive Santiago Wanderers en la interna, la cual, entre otras cosas, tuvo como consecuencia el descenso a la segunda división del fútbol chileno.