[Video] Johnny Herrera: “Los periodistas le tienen miedo a criticar a Colo-Colo”

Johnny Herrera vive una nueva etapa en su vida, ahora como comentarista deportivo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile. En ese sentido, el ex portero de la Universidad de Chile contó en el web show Fanáticos de la Previa lo que más le sorprendió del gremio de los periodistas deportivos.

En esa instancia, el ex arquero señaló que en sus colegas “hay un miedo a los equipos grandes. Existe un miedo en criticar a Colo-Colo. Toda las jugadas dudosas se las dan a los albos. Eso se ve constantemente”.

Además, señaló que antes de participar como comentarista, como jugador no consumía programas deportivos. “Cuando empecé veía todo los programas, me gustaba ver hasta cómo salía en la foto. Pero después no me interesaba, tenía nula actualidad deportiva”.

“Pero una vez estando adentro, cuando se discute si hay penal o si es expulsión, me di cuenta que se tienen un miedo en criticar a Colo-Colo o a la U”, agregó.

“Jamás lo habría imaginado de los periodistas, que son dueño de la verdad prácticamente, el miedo que le tienen a la critica o que te hagan mierda en las redes sociales, es un pánico generalizado cuando hay una crítica a los equipos grandes. Y me da lata, porque qué le queda a los equipos chicos”, cerró.