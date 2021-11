[Video] Pato Yáñez: “El lloriqueo de Quinteros ya me superó”

Colo Colo empató ante Curicó Unido y no pudo mantenerse como solitario líder del torneo. Tras el partido, Gustavo Quinteros aseguró sentirse “perjudicado terriblemente” a raíz de los casos de Covid-19 al interior del plantel.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se refirió a los dichos del técnico de Colo Colo. “Condena a Colo Colo estar constantemente en el lloriqueo. A mí me ha cambiado la visión que tenía de Quinteros. Lo sigo considerando un gran técnico, uno de los mejores del medio local”, afirmó el comentarista.

“Colo Colo no jugó bien y eso es lo que el hincha tiene que tomar. Y el lloriqueo de Quinteros ya me superó, no entraré en esa pieza”, sentenció Yáñez.