¿Hombre o mujer? Sospechan de arquera que dio clasificación a Irán a Copa de Asia femenina

El pasado 25 de septiembre, Irán derrotó a Jordania y selló su clasificación a la Copa de Asia femenina 2022. El encuentro tuvo como principal protagonista a la arquera iraní Zohreh Koudaei, quien atajó dos penales.

La actuación de Koudaei no pasó desapercibida y recibió una seria acusación por parte del presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania y exvicepresidente de la FIFA, Ali Bin Al-Hussein.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Ali Bin Al-Hussein, solicitó una investigación exhaustiva para verificar el género de la guardameta iraní. El mandamás de la Asociación Jordania, sugirió casi de forma expresa, que Zohreh Koudaei en realidad es un hombre y no una mujer.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021