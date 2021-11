[Video] Cristián Caamaño: “Once contra once Ecuador le dio un repaso táctico a Chile”

Chile vivió una pesadilla en San Carlos de Apoquindo. La Roja por primera vez en la historia cayó como local ante Ecuador por Clasificatorias y se complicó en la tabla de posiciones. En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó la derrota y aseguró que pese a que la expulsión de Arturo Vidal condicionó el partido, Ecuador fue superior al combinado nacional.

“Hay una cosa muy clara: once contra once Ecuador fue mejor que Chile; once contra once Ecuador le dio un repaso táctico a Chile; once contra once las figuras de Chile no aparecieron en la cancha”, afirmó el comentarista.

“Chile nunca se encontró en el partido. Un hombre de más es una ventaja, pero tampoco Chile fue capaz de en algún momento siquiera, poner en riesgo la victoria de Ecuador”, sentenció.