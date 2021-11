A seguir esperando: se vuelve a aplazar el debut de Sergio Ramos en el PSG

A esperar, otra vez a esperar. El debut de Sergio Ramos sigue aplazándose, pese a su supuesta disponibilidad. Y es que el defensor español se ha entrenado de buena forma tras resentirse de su lesión. Además, Mauricio Pochettino no descartó su presencia en la convocatoria para el próximo partido en la última conferencia, aunque aclaró que antes consultaría al cuerpo médico.

Y en esa reunión, según contó Mundo Deportivo, es que se determinó no arriesgar aún al ex Real Madrid. Pese a su buen estado físico y estar disponible para jugar, el entrenador argentino optó por no precipitarse, ya que Ramos lleva más de seis meses sin jugar al alto nivel, por lo que la ansiedad de convocarlo podría provocarle un nuevo inconveniente con su lesión.

Es así como el debut de Sergio Ramos, en quien existe una gran expectación para afirmar la defensa parisina, tendrá que esperar. Aunque verlo jugar con la camiseta del PSG está mucho más cerca.