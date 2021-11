[Video] Pato Yáñez: “Independiente si consigue o no el título, Paulucci debe seguir en la UC”

Cristian Paulucci consiguió su primer título como entrenador de Universidad Católica. El técnico, que asumió como interino tras la partida de Gustavo Poyet, festejó a pocos meses de haber asumido el cargo.

Con Paulucci en la banca, la UC suma 11 triunfos y apenas una derrota, y pelea palmo a palmo el título con Colo Colo. En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó el desempeño del estratega y aseguró que debería mantenerse como DT.

“Independiente si consigue o no el título del torneo que es lo más relevante, me parece que ha hecho bien la pega. Ha rendido un examen importante, genera adhesión en los futbolistas… yo creo que no deberían moverlo”, aseguró el comentarista.