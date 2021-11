El Chelsea no desentona y Atalanta protagoniza guerra de goles en Berna: los resultados de la jornada 5 de la Champions

Este martes se jugó la primera parte de la jornada 5 de la Champions League, la cual dejó a cuatro clasificados a octavos de final, que se suman al Liverpool y al Ajax.

Dentro de los nuevos equipos clasificados está el Chelsea que goleó sin problemas a la Juventus por 4 a 0, pese a esta derrota el cuadro de Turín también se metió en la siguiente ronda. En tanto, uno que aún no puede abrochar su clasificación es el Atalanta que empató 3 a 3 ante el Young Boys en Suiza.

⏰ RESULTS ⏰

🔴 Manchester United book last-16 spot

🔵 Chelsea through to next round

🔴 Bayern secure top spot

🔥 Six-goal thriller in Berne

Best performance? 🤔#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021