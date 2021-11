Preocupación en Inglaterra: jugador del Sheffield se desvanece en pleno partido

El partido entre el Reading y el Sheffield United vivió cerca de 10 minutos de tensión. Esto porque el centrocampista John Fleck cayó desplomado al césped mientras se disputaba la parte final del segundo tiempo. Tras esta lamentable situación, los médicos de ambas bancas lograron estabilizarlo y luego lo llevaron a un hospital de urgencia.

Fleck llevaba cerca de 80 minutos jugados en el partido, pero de un momento a otro cayó al suelo y comenzó a convulsionar y apenas su compañeros advirtieron la situación lo asistieron mientras los profesionales médicos ingresaban al terreno de juego. Según las primeras informaciones oficiales el mediocampista se había mareado minutos antes de caer.

El futbolista del Sheffield estuvo cerca de once minutos en el piso, mientras era atendido por un grupo importante de auxiliares médicos. De hecho, fue gracias a estos, que le pusieron una máscara de oxígeno, pudo reaccionar y despertarse antes partir al hospital. Después de esto el jugador se puso de pie y salió con consciencia del campo de juego.

Tras conocerse el estado del afectado el partido se reanudó y el Sheffield logró un importante triunfo por 1 a 0, como visitante, y desde la cuenta oficial del club le dedicaron el triunfo a Fleck, que siguió el duelo desde el hospital.

“Está en el hospital, consciente, y preguntó por el resultado. Afortunadamente estará bien. Está en buenas manos y rezamos para que se recupere“, comentó Slavisa Jokanovic, su entrenador. “Para ser honesto, no vi exactamente qué pasó. Se desplomó y fue una situación realmente complicada, para él especialmente y para nosotros. Afortunadamente, todo fue muy rápido. Los dos bancos actuaron y esperamos que esté bien”, agregó el DT serbio.

"Everything was quick, both benches. We hope all of us, everything will be ok with him."

Slaviša Jokanović on John Fleck. pic.twitter.com/moQMJG0go9

