[Video] “No estábamos preparados”: El emotivo homenaje de Ciro Ferrara a Diego Maradona a un día del aniversario de su muerte

Este jueves 25 de noviembre se cumplirá un año de la muerte de Diego Armando Maradona. A un día del aniversario del deceso del diez, múltiples homenajes se han tomado las redes sociales.

Uno de ellos fue el compartido por Ciro Ferrara, ex compañero del argentino en el Napoli, quien le dedicó un emotivo video en su cuenta de Instagram.

En el registro audiovisual, el ex defensor italiano le habla directamente a la cámara simulando tener una conversación con Maradona. En el diálogo le cuenta, entre otras cosas, cómo vivió el mundo su fallecimiento o la noticia de que el estadio de Napoli pasó a tener su nombre.

“¿Hola? ¿En verdad eres tú, Diego? Esperaba tu llamada. Inmediatamente tuve mi teléfono apagado. Necesitaba recogerme en silencio. Esta última semana estuve varias horas mirando la pantalla iluminada. Leí los números que aparecían, los nombres que parpadeaban. Estaba en espera, como si pudiera sentirlo. Pero… nada. En cambio, esta mañana me has agarrado desprevenido, ¿eh?… ¿Quién mejor que tú para hacerlo?”, comenzó diciendo el ex zaguero.

“Me gustaría que volvieran uno esos días en los que me quedaba en la cancha, esperándote para verte llegar justo cuando el destino parece haber dicho su última palabra. Ojalá pudiera, pero sé que es un deseo imposible. Ahora, tenemos que despedirnos, supongo. Hagámoslo rápido porque siento que mis ojos se llenan de lágrimas. Pero primero dime una cosa, ¿Cómo estás, Diego? Bien, qué alivio. Tenía un peso en el estómago y mil pensamientos. Gracias por llamar. No olvides que te quiero mucho. Adiós Diego, adiós Capitán”, sentenció.