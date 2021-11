El mensaje de Cristián Caamaño a los jugadores de la U: “Si les dan día libre, úsenlo para descansar, no para ir a beber alcohol a un restaurant”

Universidad de Chile vive una de las semanas más importantes de su historia. Los azules enfrentarán a Unión La Calera este domingo con la obligación de ganar para asegurar su permanencia en Primera División.

Sin embargo, una decisión del cuerpo técnico causó controversia. Esto, porque el plantel azul tuvo libre este lunes, lo que generó el malestar de los hinchas. En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó esta situación y reveló un hecho que protagonizaron algunos jugadores de la U.

“No existen siete días de entrenamientos seguidos en ningún equipo, siempre hay un día libre entremedio. Pero yo no voy al hecho de que les hayan dado libre o no. Yo les diría a los jugadores de la U, fundamentalmente a algunos, que si les van a dar día libre que lo usen para descansar. No para estar exhibiéndose en restaurantes bebiendo alcohol, como sucedió ayer con algunos futbolistas en Vitacura”, contó el panelista.

“Lo mejor que podrían hacer los jugadores de la U esta semana es guardarse. La semana pasada algunos futbolistas también fueron vistos bebiendo alcohol en este restaurant”, agregó.

Por último, el comentarista les envió un mensaje a los jugadores. “Si van a descender, guárdate en la casa, no vayas a tomar cerveza a un restaurant como lo hicieron ayer (lunes) cuatro futbolistas”, sentenció.