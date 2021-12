[Video] Entrevista a Franco Torgnascioli: “Queremos ganar el partido por nosotros, no por Colo Colo”

El portero de Everton de Viña del Mar, Franco Torgnascioli habló en exclusiva con Deportes en Agricultura en la previa del duelo ante Universidad Católica.

Torgnascioli anticipó el compromiso ante los cruzados y aseguró que saldrán a buscar los tres puntos. “Nosotros queremos ganar. Queremos cerrar bien el año… venimos de partidos sin sumar de a tres y queremos irnos dejando una buena imagen y bien posicionados en la tabla”, señaló..

Respecto al denominado hombre del maletín, el meta se desmarcó y dijo que su única motivación es quedarse con el triunfo. “A mí sinceramente no me motiva el dinero. Se usan mucho los premios que ofrecen los clubes por objetivo. Pero a mí como jugador no me motiva. Nosotros no hemos tenido ninguna clase de incentivo económico”, afirmó.

Durante la semana, Torgnascioli confesó que él cree que los albos merecen quedarse con el título. Sin embargo, le restó importancia y dijo que simplemente es su punto de vista. “Es una visión mía, es mi opinión. No lo dije por decirlo. A mí me preguntaron quién merecía ser campeón y yo dije que Colo Colo. Yo respeto lo que ha hecho Universidad Católica, pero es solo mi punto de vista”, indicó.

Por último, manifestó que saldrán en busca del triunfo para cerrar bien el año. “Nosotros queremos ganar sí o sí el partido. No por Colo Colo, por nosotros. Saldremos a ganar porque queremos cerrar bien el año”, sentenció.