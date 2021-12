El insólito error de Ibrahimovic que hizo perder al United 5 millones de euros

La personalidad de Zlatan Ibrahimovic es reconocida en todo el mundo pero siempre es atractivo seguir conociendo detalles de su vida. Es por eso que el sueco de 40 años escribió un libro contando diferentes intimidades de su vida como futbolista, el cual tituló como Adrenalina: mis historia no contadas.

El atacante del Milán contó una nueva anécdota, donde relató un hecho que hizo perder al Manchester United una suma de 5 millones de euros. Esta situación se dio cuando Ibrahimovic negociaba con el cuadro de los Diablos Rojos para arribar a Inglaterra en 2016, tras quedar libre del PSG.

Si bien las conversaciones con el United estaban muy avanzadas, aún no se confirmaba la operación, lo cual tenía un tanto desesperado al sueco. Por lo mismo, en uno de sus arrebatos y a su estilo, Zlatan anunció su arribo a Old Trafford, pese a no estar confirmado aún. “Estaba muy cansado de las largas negociaciones, así que decidí escribir un post en Instagram ‘Es hora de que el mundo lo sepa. Mi próximo destino es el Manchester United"”, reveló.

Esa noticia generó la expectación y felicidad de los hinchas del Manchester, sin embargo, en la oficina del representante del sueco, Mino Raiola, el enojo fue protagonista. De hecho, el empresario le hizo ver al instante el error al delantero rossonero.“Me dijo ‘no se pueden hacer anuncios así si las negociaciones no están definidas’. Mino Raiola quería matarme, pero ese anuncio fue culpa mía”, comentó Zlatan.

Misma reacción que tuvo el vicepresidente del United en ese entonces. Hablamos de Ed Woodward, quien reprendió al sueco: “Me dijo que yo había arruinado una acción publicitaria de 5 millones de libras, que habían planeado una campaña sorpresa y una presentación con efectos especiales al estilo de Hollywood. Y lo arruiné todo con una publicación en las redes sociales”.

La libra esterlina que molestó a Zlatan

Por otro lado, Ibrahimovic relató una situación que le costó £1, pero que lo molestó en demasía, ya que fue por consumir un jugo en una concentración del United.

“Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Me dio sed, así que abrí el mini-bar y tomé un jugo de frutas. Jugamos y luego nos fuimos a casa”, comenzó narrando Zlatan.

“Pasó algún tiempo. Llega mi recibo de pago. Normalmente no lo miro. Solo lo hago al final del año para ver qué entra y qué sale. Pero esa vez, no sé por qué, sentí curiosidad y me di cuenta de que me habían quitado una libra de mi salario mensual. Llamé al director del equipo: ‘Disculpe, ¿por qué me han quitado una libra de mi salario?"”, continuó contando en su autobiografía.

“El director del equipo echó un vistazo y me dijo: ‘Era el jugo de fruta del minibar’. ‘¿Estás bromeando, en serio?’, repliqué. ‘No, no lo estoy. Aquí, si pides algo, tienes que pagarlo’, me comentó. Claro, pero no fui al hotel por mi propia voluntad. Yo no estaba de vacaciones. Era mi lugar de trabajo”, porsiguió.

“Estuve allí para el Manchester. Si tengo que jugar y tengo sed, tengo que beber. No puedo salir al campo deshidratado”, se justificó Ibra ante el directivo. “¿Puedes creerlo? ¿Un juguito? Algo así nunca sucedería en Italia. Estos son los detalles que marcan la diferencia y se ganan el respeto de los jugadores”, remató.

En otro pasaje del libro, el sueco comentó una situación que se repetía constantemente en los entrenamientos del Manchester United. “Todos los días me pedían que mostrara mis papeles solo para entrar al campo de entrenamiento. Bajaba la ventana y le decía a la persona que estaba en la puerta: ‘Escucha, amigo mío, he venido aquí todos los días durante un mes. Soy el mejor jugador del mundo. Si aún no me reconoces, estás en el trabajo equivocado"”, señaló Ibrahimovic.