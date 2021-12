[Video] Patricio Yáñez: “Espero que quienes controlan a la U tomen nota y no repitan lo que hicieron durante todo este tiempo”

Universidad de Chile estuvo muy cerca de perder la categoría. Los azules caían por 0-2 ante Unión La Calera y el descenso parecía inminente. Sin embargo, en diez minutos dieron vuelta el partido y aseguraron la permanencia en Primera División.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó la campaña de la U y responsabilizó a los dirigentes por los malos resultados durante la temporada. “Espero que quienes controlan a la U hayan tomado nota de esto y no hagan el mamarracho que hicieron durante todo este tiempo. Es fácil entrarle a Valencia y a Romero cuando ellos lo único que hicieron fue salir de su trabajo… no tenían pensado estar en el primer equipo y menos salvando a la U. Acá los grandes responsables son los que no tomaron decisiones oportunas”, afirmó el comentarista.

“Ellos son los grandes responsables y los hinchas deben apuntar a ellos. Aquí los que debieron tomar las medidas para que la U no viviera esto son los dirigentes. Es lamentable el papelón que hicieron”, sentenció Yáñez.