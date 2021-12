[Video] “Yo no tengo amigos”: El tenso cruce entre Toby Vega y Gonzalo Fouillioux tras el triunfo de la U

Tras el triunfo de Universidad de Chile ante Unión La Calera, un tenso cruce se vivió en el programa de de TNT Sports, Todos Somos Técnicos. Allí, Marcelo Vega y Gonzalo Fouillioux se enfrascaron en una discusión por el desempeño del técnico calerano, Francisco Meneghini.

En la polémica sección del Toby, donde el ex volante evalúa el desempeño de los futbolistas y entrenadores, Vega calificó a Paqui con un uno. Esto no le gustó a Fouillioux.

“No porque le dieron vuelta el partido vas a decir que a un entrenador le falta la chaucha pal’ peso”, dijo el periodista. Vega replicó rápidamente: “Es tu amigo y todo lo que quieras, yo no tengo amigos”.

Esto provocó la molestia del comunicador, quien le respondió al Toby. “Me estas faltando el respeto a mí, que me digas que estoy defendiendo acá al aire (…), una cosa es la broma y otra cosa diferente es acusarme de amistad en un programa en vivo. No me manches”, afirmó Fouillioux.

Vega no se quedó ahí y aseguró que “no tengo amigos, por eso doy las notas. Después hablo contigo“.

La discusión obligó la intervención de Manuel de Tezanos, quien calmó los ánimos.