A. Madrid se mete con lo justo en octavos y el Ajax sigue imparable: los resultados de este martes en Champions

Comenzaron a definirse los grupos de la Champions League. Esta vez se confirmaron los clasificados de los grupos A, B, C y D. Si bien ya la mayoría de las plazas estaban ocupadas, la definición del Grupo B estuvo de infarto.

Y es que en ese grupo solo el Liverpool tenía asegurada su clasificación a la siguiente ronda, mientras que el Atlético de Madrid, Porto y Milán se jugaban el pase a octavos en la última fecha. Y fue precisamente el cuadro madrileño quien logró el milagro y se metió en la siguiente ronda tras vencer al cuadro portugués, ayudados también con la victoria de los Reds en Italia.

Por otro lado, en el Grupo A no hubo sorpresas y se clasificaron el Manchester City y el PSG, mientras que en el Grupo C los clasificados fueron el Ajax y el Sporting, dejando fuera al Borussia Dortmund de Erling Haaland. De hecho, el cuadro neerlandés se puso en octavos con puntaje perfecto tras golear a los portugueses por 4 a 2.

Finalmente, el Grupo D se mantuvo igual y el Real Madrid, que le ganó al Inter, se clasificó primero, mientras que los italianos escoltaron al cuadro merengue.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021