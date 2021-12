Kimmich se arrepiente y se vacunará: “Mirando hacia atrás, me hubiera gustado tomar la decisión antes”

Joshua Kimmich, volante del Bayern Múnich, finalmente tomó la decisión de vacunarse. El alemán había sido uno de los tantos deportistas escépticos en cuanto a la inoculación, pero todo lo que pasó durante este corto tiempo lo terminó decidiendo para someterse al antídoto.

Así lo confirmó el mismo futbolista a través de una entrevista en la televisión pública alemana. “Para mí era difícil hacer frente a mis miedos y recelos, por eso he estado tanto tiempo indeciso”, comentó Kimmich.

Recordemos que el volante no confiaba en la vacuna por lo pronto de su creación, lo que le provocó que su equipo tomara ciertas medidas con él, por ejemplo, el recorte de su sueldo. Pero eso no fue todo, ya que tras el anuncio, el jugador fue declarado contacto estrecho, luego dio positivo en Covid-19 y tras su cuarentena respectiva, se anunció la baja de Kimmich hasta el próximo año por las secuelas que le dejó la infección.

“Tal vez tuve que pasar por lo que he pasado ahora. Por supuesto, mirando hacia atrás, me gustaría tomar la decisión de vacunación antes, pero en ese momento no me fue posible”, sostuvo en la entrevista.

Finalmente, la figura de la selección alemana se lamentó: “También tuve la sensación de que había uno u otro que intentaba hacerse un nombre a través de esta situación. No siempre fue solo una crítica objetiva. Siempre hablamos de respeto, tolerancia, apertura, y estos son precisamente los valores que extrañé mucho en mi discusión”.