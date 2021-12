Messi vuelve al Bernabéu, pero con otra camiseta: las parejas del nuevo sorteo de los octavos de final de Champions

En una situación inédita, conocimos las llaves de los octavos de final de la Champions League. Y es que el emparejamiento que se había desarrollado anteriormente, que nos entregó una llave donde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarían, tuvo que ser anulado por un erro en el software de la competencia.

Por lo tanto, en la nueva ceremonia que se desarrolló tres horas después quedaron atractivas parejas, donde, sin duda, destaca el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, donde Messi y Sergio Ramos volverán al Santiago Bernabéu. Otras de las llaves atractivas es el Atlético de Madrid ante el Manchester United y el Inter de los chilenos ante el Liverpool.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021