[Video] Cristián Caamaño: “Si no aseguraron a Larrivey antes, ya no lo hicieron”

En el Centro Deportivo Azul siguen trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada. Luego del arribo de Santiago Escobar, la U 2022 va tomando forma y uno de los que está muy cerca de arribar a Universidad de Chile es el portero Hernán Galíndez.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó los posibles refuerzos de los azules. “El técnico querrá tener jugadores que él conoce. Que le den garantía, confianza, que ofrezcan liderazgo… algo que la U carece absolutamente dentro de los pocos jugadores que tiene en el plantel con contrato vigente”, afirmó el comentarista.

Caamaño también se refirió a la situación de Joaquín Larrivey, quien aún no renueva con el club. “Si a estas alturas no aseguraste a Larrivey, no sé cuándo lo quieren asegurar. Para mí ya fue… me da esa sensación”, sentenció.