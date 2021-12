Bayern Múnich le cierra las puertas a Haaland: “No nos interesa en lo absoluto”

Erling Haaland es una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El delantero, de gran desempeño en el Borussia Dortmund, se ha transformado en una obsesión para los grandes clubes europeos.

Aunque no para todos. Recientemente, el Bayern Múnich anunció abiertamente que el atacante noruego no está en sus planes. Así lo confirmó el presidente del club, Herbert Hainer, quien aseguró que el club bávaro no está interesado en contar con el jugador.

El mandamás del conjunto alemán confesó que Haaland no está contemplado en sus planos porque están conformes con Robert Lewandowski. “No nos interesa Haaland en lo absoluto. Ya tenemos a Lewandowski, el mejor delantero del mundo”, dijo en una entrevista con Sport1.

De esta forma, queda descartado el traspaso del ariete noruego al Bayern Múnich pese a la ola de rumores que lo vinculaban al club.

Sin embargo, son varios los clubes que esperan contar con Haaland. Barcelona, Real Madrid y Manchester United son algunos de los interesados. En Borussia Dortmund, en tanto, comienzan a hacerse la idea de que no contarán con su principal figura durante la próxima temporada.