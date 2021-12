Bienes más caros no recibieron ofertas: los detalles de la subasta de objetos pertenecientes a Maradona

Este domingo se realizó la subasta de bienes pertenecientes en vida a Diego Armando Maradona. Entre ellos se encontraban propiedades, autos de lujo, cuadros, camisetas, gorras, entre otras.

Sin embargo, pese a las expectativas, la subasta no tuvo mayores novedades. Por ejemplo, los bienes más caros no recibieron ofertas. La casa que Maradona le regaló a sus padres, cuyo precio base ascendía a US$900.000 no tuvo interesados. Lo mismo ocurrió con el departamento del diez en Mar del Plata (US$65 mil), dos vehículos BMW (US$225 mil y US$165 mil) y una camioneta Hyundai cuya oferta arrancaba en US$38 mil.

Los que sí fueron subastados fueron algunos de los bienes que fueron utilizados por el astro argentino. Un sobrero de paja con una cinta azul perteneciente a Diego se vendió por US$320. En la misma categoría, el gorro con los colores de Venezuela, regalo de Nicolás Maduro, se subastó en US$520.

En una hora se subastaron 29 lotes por un total de US$13.710. El más caro de los bienes fue el cuadro ‘Entre Fiorito y el Cielo’, realizado por la artista Lu Sedova. La obra se vendió en US$2.150. Mientras que otro de los cuados, donde Maradona aparece con Fidel Castro, fue rematado por US$1.600.

En cuanto a las camisetas, todas fueron rematadas. La que alcanzó un mayor valor fue la una del Napoli, la cual fue subastada por US$1.500.