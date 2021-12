Camarín en llamas: diario francés revela todas las tensiones al interior del PSG

Con el arribo de Lionel Messi todos los ojos se posaron sobre el PSG. Un equipo lleno de estrellas que espera ganar todo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas.

Y es que pese al hermetismo que existe en el club, el prestigioso medio francés L’Equipe reveló las tensiones que existen al interior del cuadro parisino. Por ejemplo, el fichaje de Gianluigi Donarumma. El portero italiano llegó a competir el puesto con Keylor Navas, lo que le supuso un problema no menor al técnico Mauricio Pochettino.

“Ante las cámaras pone cara de circunstancias. En privado reconoce el contratiempo que le supone. Con futbolistas de esta talla, como también ocurre con Sergio Ramos, todo cambia de puertas adentro. Y en el vestuario es por naturaleza explosivo”, contó el citado medio.

Otra de las tensiones surge a raíz de las salidas nocturnas. Los futbolistas del PSG suelen salir mucho y en el club lo saben, pero tratan de no hablarlo para que no salgan a luz estos actos de indisciplina. Por ejemplo, tras ganar su séptimo Balón de Oro, Messi y sus compañeros festejaron en una discoteca. Al día siguiente, el astro argentino y su compatriota Leandro Paredes no fueron a la práctica acusando una gastroenteritis. Algo que no gustó al interior del conjunto francés.

Otro que suele hacer noticia fuera de las canchas es Neymar. El brasileño, según L’Equipe, no se presentó a tiempo a firmar con uno de los sponsors del PSG debido a las discrepancias por someterse a una prueba contra el Covid durante esa mañana. El director deportivo del club pensó en sancionarlo, pero prefirió no hacerlo para que no generar ruido mediático.

Caso similar ocurre con Icardi. El delantero argentino, protagonista de un escándalo marital con su pareja Wanda Nara, se perdió un par de entrenamientos y un partido debido a sus problemas extrafutbolísticos.

La situación de Mbappé también tensiona al club. Mientras el PSG sigue buscando su renovación, las conversaciones no avanzan como esperan y el optimismo inicial no es tal, dijo el medio francés.

Son tantas las inquietudes en el Paris Saint-Germain que incluso aquellos futbolistas más tranquilos generan problemas. Como el caso de Gueye, quien dio positivo a Covid prefio a enfrentarse al Lille en agosto pasado. El mediocampista, se negó a vacunarse por temas religiosos y debió hacer una cuarentena de diez días, como indica el protocolo. En París no hay días tranquilos.