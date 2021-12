¡De locos! Los rimbombantes nombres que podrían acompañar a Edu Vargas en el Mineiro

Los equipos de la liga brasileña quieren seguir expandiendo las brechas con los equipos del continente. Y es que el poder adquisitivo que poseen les permite contratar o traer a préstamo a diferentes figuras del fútbol europeo. Ya lo hizo el Flamengo con Filipe Luís, David Luiz, Andreas Pereira, entre otros, lo mismo el Atlético Mineiro con Hulk, por ejemplo.

Y los nombres que suenan ahora en el actual campeón del Brasileirao sorprenden en el mundo. Claro, porque no son futbolistas cualquiera, sino que son jugadores calados los que podrían ser compañeros de Eduardo Vargas en el Galo. Por ejemplo, durante los últimos días el brasileño Fernandinho y el argentino Ángel Di María han sido vinculados con el Galo.

Con respecto al volante brasileño, la operación tendría que esperar hasta el próximo verano en Europa, según informó el periodista turco Ekrem Konur en su cuenta de Twitter. Todo esto porque el jugador del City finaliza contrato en Inglaterra, por lo que podría llegar como jugador libre.

🚨Atletico Mineiro are keeping a close eye on the situation of Manchester City midfielder 🇧🇷Fernandinho. 📞

📝He could receive an official offer from Galo if Fernandinho leaves the Manchester City team in January. #MCFC #Galo

