[Video] Patricio Yáñez: “Colo Colo no puede contratar jugadores para que jueguen 15 minutos”

Esteban Paredes podría volver a Colo Colo. El delantero de Coquimbo Unido es uno de los nombres que suena en el Monumental para la temporada 2022 y estaría dispuesto a bajarse considerablemente el sueldo con tal de arribar al cuadro albo.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se refirió a esta situación y le bajó el pulgar al posible retorno del goleador. “No puedo creer que Quinteros quiera hacerle un contrato a Paredes cuando está buscando jugadores con cierta intensidad. Yo siento que sería un tremendo error. Yo creo que deberían hacerle un gran homenaje… pero de ahí a que esté inscrito para que jugar Copa Libertadores o el campeonato, no”.

“Hoy no sería aporte. Colo Colo no puede contratar jugadores para que jueguen 15 minutos. Aunque Paredes vaya gratis, no es tema de costos”, sentenció el comentarista.