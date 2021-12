Presidente de Melipilla y denuncia contra la U: “Quiero notificar que este error que se me trata de imputar es algo que está inmerso en el fútbol chileno”

Las aguas en el fútbol chileno están lejos de estar calmas, sobre todo en esta semana, donde el Tribunal recibió las acusaciones de 11 clubes contra Melipilla, además de otros testigos por la acusación de dobles contratos y platas negras.

De hecho, recién este martes concluyeron con el término probatorio y “ahora solamente queda presentar unas observaciones de hecho y el fallo, el cual debería estar entre jueves o viernes”, sostuvo el presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, a Deportes en Agricultura.

Por otro lado, Zúñiga aclaró la denuncia contra la Universidad de Chile por un contrato con Ramón Arias. “Hay un documento que se presentó en la ANFP y hay otro que no se presentó, en el que se escuda y se esconde a través de un título que dice “Contrato de compra y venta de Derecho Federativo”. Entonces la U sale a defenderse en que los derechos federativos están correctos, pero las cosas en el derecho son lo que son y no lo que se dice que son”, comenzó diciendo.

“En el “Contrato de compra y venta de Derecho Federativo”, se habla de condiciones laborales y dice que el jugador iba a recibir una remuneración líquida de ocho mil dólares. Sin embargo, la liquidación de sueldo del jugador es de cuatro mil. Y la conversación para contratar al jugador entre un alto dirigente de la U y el representante y el jugador hablan de veinte mil dólares mensuales”, agrega.

“Si esto no es una forma de ocultar, no sé cuál es la forma. Algunos lo harán más burdo, otros lo harán más técnico. Pero esto es una vergüenza. Lo que pasa es que si te quedas con los títulos, te pasan limpio, pero hay que saber leer la letra chica. Pero está no es chica, esta es la cláusula quinta del contrato. ¿Y cuánto le pagaban por liquidación de sueldo? Cuatro mil. Tú crees que Arias iba a venir a jugar a Chile por cuatro mil dólares. Eso es imposible. Es una vergüenza. Él tiene que haber pactado mucho más y así lo dicen los correos electrónicos entre las partes”, recalca.

Asimismo, Leonardo Zúñiga la intención de denunciar a la U. “Melipilla no se verá beneficiado con esta denuncia. Solo quiero notificar que este error, que se me trata de imputar, es algo que está inmerso en el fútbol chileno, en todos sus niveles. Pero aquí, dada las circunstancias y las conveniencias política-deportivas, se actúa de una manera, pero resulta que cuando se muestra y queda en evidencia la situación de otros grandes, nadie se hace parte y a nadie busca esclarecer los hechos”, señala.

Finalmente, se refirió a la decisión de la ANFP de plegarse a las denuncias contra Melipilla, siendo que en dos ocasiones previas habían declarado que no había méritos suficientes para sumarse a la denuncia.

“Me enteré por los medios (de la decisión de la ANFP). Es increíble, saben todos ustedes, pero a nosotros aún no nos notifican de la resolución. Ahora, cómo se va a hacer parte un tercero terminado el periodo de discusión, de pruebas y no habiendo posibilidades de aportar documentos. ¿A hacer qué? Si no puede presentar nada, si las partes no pueden presentar nada. De qué estamos hablando, esto sigue siendo vergüenza tras vergüenza”, cerró.