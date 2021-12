[Video] Otra de Balotelli: la particular forma en la que el italiano felicita a su compañero por anotar un gol

Mario Balotelli no deja de sorprender con su particular personalidad. El futbolista italiano ahora llamó la atención del mundo del fútbol por la particular forma de felicitar a su compañero Yunus Akgün luego de anotar uno de los dos goles que le marcó al Galatasaray en el triunfo del Adana Demirspor por 2 a 0. Y es que el italiano lo felicitó con ¡una patada en la cabeza! Insólito.