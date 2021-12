Año para el olvido: el fatídico 2021 de Sergio Ramos

El 2021 para Sergio Ramos estuvo lejos de lo esperado. El zaguero comenzó el año como jugador del Real Madrid y capitán de la selección española. Sus objetivos eran seguir levantando copas junto a los Merengues y hacer una buena presentación junto a España en la Eurocopa. Pero las cosas estuvieron lejos de lo planificado.

En enero, Ramos no jugó el primer partido del año ante el Celta por problemas estomacales y el 14 del mismo mes, encendió las alarmas en la Supercopa de España. El defensor sufrió una lesión en su rodilla izquierda y tras infiltrarse dos veces, terminó el partido.

Sin embargo, en febrero todo se complicó. El defensor tomó la decisión de entrar al quirófano y se comunicó que sería baja entre seis y ocho semanas. La idea de Ramos era reaparecer en la parte final de la temporada y en la Euro junto a España.

En marzo Ramos vistió por última vez la camiseta de España. Al menos hasta ahora. El defensor había sido nominado por Luis Enrique, pero tras resistirse de su sóleo, quedó al margen. Esto provoco que no jugara ni siquiera un minuto en abril, algo que no sucedía desde mayo de 2013.

Finalmente el zaguero reaparece el 5 de mayo, en Londres y ante el Chelsea. Ramos se infiltró para estar en las semifinales de la Champions League en lo que sería su último partido con el cuadro merengue. Finalmente el 17 de junio dijo adiós al Real Madrid.

Apenas un par de semanas más tarde, el 8 de julio se oficializó como nuevo refuerzo del Paris Saint-Germain. Lo hizo como jugador gratis y luego se confirmó que sería compañero de Lionel Messi. Sin embargo, arrancó la temporada en agosto y Ramos no jugó. El cuadro parisino aclaró que el defensa sufrió nuevos problemas musculares y que estaría ausente.

En septiembre las cosas no cambiaron. Pese a la expectación por ver el debut del español, el defensor no jugó ningún minuto. En octubre la rebelde lesión no lo dejó jugar la Liga de las Naciones junto a España.

En noviembre, y 207 días después, tuvo su ansiado debut con la camiseta del Paris Saint-Germain. Lo hizo ante el Saint-Etienne, aunque luego del partido volvió a estar en la lista de lesionado a causa de problemas musculares.

Y por si fuera poco, Ramos terminó el año expulsado. Luego de cuatro partidos sin jugar, el defensa reapareció y lo hizo de la peor forma: recibiendo su primera tarjeta roja en Francia. El defensor ingresó en el empate ante el Loirent y vio dos amarillas en cuatro minutos, lo que lo obligará a perderse el primer partido del PSG en el 2022.

Así, Ramos cierra un año para el olvido, donde no pudo cumplir ninguno de los objetivos planteados a principio del 2021.