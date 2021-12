Histórico del United critica a CR7 por no despedirse de los hinchas: “No huyas así”

El Manchester United rescató un empate ante el Newcastle en el cierre del Boxing Day. El gol de Edinson Cavani a los 71’, le permitió a los Diablos Rojos sumar un punto ante el penúltimo de la Premier League.

Una vez terminado el partido, Gary Neville, ex jugador del club y ahora comentarista de televisión, criticó algunos aspectos del juego y el comportamiento de algunos futbolistas sobre el final del encuentro. El histórico futbolista apuntó a Cristiano Ronaldo por no saludar a los hinchas al término del partido.

“Tienes que estar ahí cuando tus compañeros de equipo te necesiten en esos momentos. Al fin y al cabo, me encanta ese chico (Ronaldo), es el mejor que he visto en mi vida, pero no huyas así. No lo voy a tolerar”, dijo en el programa Monday Night Football.

Esta no es la primera vez que Ronaldo, molesto por el resultado, no se acerca a los hinchas al término del partido. El portugués abandonó rápidamente el campo de juego tras el empate 1-1 ante el Everton cuando arrancó desde la banca y en la derrota por 1-4 ante el Watford.

“No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido. Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos”, afirmó Neville.

Por último, Neville criticó la actitud de Bruno Fernandes, otra de las figuras del club. “Y también están las quejas de Bruno Fernandes. Son los dos jugadores más veteranos. Es devastador para los jugadores más jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos”, sentenció.