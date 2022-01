Carlos Carmona anuncia su retiro del fútbol: “La lesión a mi cadera no me permite seguir”

El volante Carlos Carmona anunció su retiro del fútbol profesional debido a una lesión en su cadera. El jugador de 34 años utilizó sus redes sociales para dar a conocer su decisión.

“Hoy pongo punto final a mi carrera como futbolista profesional. La lesión a mi cadera no me permite seguir compitiendo como me gustaría”, confirmó el ex seleccionado nacional.

“Me queda solo agradecer a mi familia, en especial a mi mamá, papá, mi mujer e hijos, hermanas y amigos por el apoyo incondicional. También a todos los compañeros, entrenadores y clubes que estuve a lo largo de mi carrera”, complementó.

“Me despido de la mejor forma, donde quería y de la mejor manera que podía terminar”, sentenció.

Carmona se retira tras haber disputado cuatro mundiales: dos juveniles (Holanda 2005 y Canadá 2007) y dos adultos (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). El volante sumó pasos por Italia, Estados Unidos y Colo Colo.